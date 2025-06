Pretende soldi e maltratta i genitori. Il figlio arrestato rimane in carcere

Minacce, male parole, strattonamenti: per i familiari un inferno quotidiano per cui più di una volta i carabinieri sono stati costretti a intervenire per porre fine alle violenze domestiche. I militari di Morbegno nei giorni scorsi lo hanno arrestato in una sala giochi. Ieri, dopo l’interrogatorio di garanzia, il giudice ha deciso che D.M., 35 anni, deve restare in carcere proprio per evitare che torni a vessare e maltrattare i genitori da cui pretendeva i soldi per comprarsi la droga.