Bellano: morta la pugile Elena Ghezzi. Chi era la campionessa italiana dei pesi leggeri

Bellano (Lecco), 8 luglio 2024 – Elena prendeva a pugni le avversarie e, quando occorreva, la vita. Spesso vinceva, a volte perdeva, ma si rialzava sempre, fiera, coraggiosa e insieme sensibile. Ha però trovato una sfidante più tenace e più forte di lei: una malattia che l'ha uccisa.

Sport e lavoro

È morta all'età di 42 anni la pugile professionista Elena Ghezzi, campionessa italiana dei pesi leggeri e vicecampionessa mondiale e campionessa tricolore di Sanda, il pugilato cinese. Era stata insignita anche della medaglia d'argento al valore atletico del Coni. Abitava a Bellano. Di professione era una sarta. Gestiva un laboratorio artigianale a Morbegno, l'E. Vektro.

La passione per il rock

Elena era anche una patita di musica rock. Con i Tre Allegri Ragazzi Morti aveva girato un videoclip, unendo la sua passione per il ring e per la boxe. “Tutti noi vogliamo ricordarti così come eri, donna dall'onestà, sportiva unica, umile e sincera. Ci hai dato tanto. Ciao Elena", è il messaggio di saluto e di cordoglio degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Boxe Frimas di Calolziocorte, società in cui era cresciuta agonisticamente e con cui si allenava alla palestra Vitalba Fitness Club.

Il funerale di Elena verrà celebrato mercoledì pomeriggio, il 10 luglio, alle 14.30, nella chiesa prepositurale dei Santi Nazaro e Celso Bellano.