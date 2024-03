Morto Joe Barone, Inter e Milan si uniscono al cordoglio

Milano, 19 marzo 2024 – Anche Inter e Milan hanno voluto ricordare Joe Barone nel giorno della sua scomparsa. I due club milanesi con altrettanti tweet hanno voluto ricordare il direttore generale della Fiorentina e unirsi al dolore dei familiari e del club viola.

Siciliano di nascita, era emigrato all’età di otto anni a New York insieme alla famiglia: domani avrebbe compito 58 anni domani. Si è spento oggi all’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato domenica a seguito di un arresto cardiaco che lo aveva colpito prima della sfida di campionato, al Gewiss Stadium, Atalanta e Fiorentina, gara rinviata su decisione della Federazione.

Gabriele Gravina, presidente Figc

Gravina

“Perdo un amico - ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina - e il calcio italiano perde un dirigente competente e appassionato, un uomo schietto e onesto che si è fatto apprezzare anche e soprattutto per i suoi valori morali. Il suo lascito più bello è la realizzazione dello splendido “Viola Park”, che ha seguito in prima persona nei minimi dettagli, un centro sportivo all'avanguardia che rappresenta un vanto per la Fiorentina e per tutto il nostro calcio dove, qualche settimana fa, si è disputata per la prima volta la partita di una nazionale. Non scorderò mai la sua sincera commozione quando gli abbiamo consegnato una maglia dell'Italia, il Paese che amava profondamente”.

La Russa

“Desidero esprimere le profonde condoglianze per la scomparsa di Joe Barone. Ai suoi familiari, al Presidente Rocco Commisso e a tutta la Fiorentina giunga la sincera vicinanza mia personale e quella del Senato della Repubblica". Cosi' il Presidente del Senato Ignazio La Russa.