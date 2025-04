Bellano, cade da un muretto nella vigna e batte la testa: 31enne in prognosi riservata

Bellano (Lecco), 5 aprile 2025 – È caduto in una vigna sul lago di Como da un muretto altro un metro e mezzo. Una brutta caduta, il 31enne ha picchiato anche la testa. Le sue condizioni sono critiche. Dopo essere stato soccorso, è stato ricoverato in prognosi riservata e dovrà essere operato.

L'infortunio è successo nel primissimo pomeriggio di oggi a Bellano, poco dopo le 13. È accaduto in una zona collinare in mezzo ai boschi, a ridosso della Statale 36. Un giovane di 31 anni stava svolgendo alcuni lavori in una vigna per proprio conto, in equilibrio su un muretto, ma è scivolato ed è caduto a terra. Chi era con lui ha subito allertato gli operatori del 112: lui era semincoscente.

Per soccorrerlo sono decollati dalla base di Bresso i soccorritori dell'eliambulanza di Milano, con medico e infermiere di equipaggio, perché la zona dell'incidente è impervia e difficilmente accessibile. Sono stati mobilitati anche i tecnici volontari del Soccorso alpino della squadra di Dervio pronti a intervenire di supporto in caso di necessità. Dopo essere stato stabilizzato, il 31enne è stato trasferito con l'elisoccorso in ospedale a Lecco. Ha riportato politraumi ed ora è ricoverato in prognosi riservata nell'Area chirurgica, perché dovrà essere operato per ridurre le lesioni che ha riportato.