Malattie rare. Raccolta fondi col coro Ana

Giovanissimi e meno giovani cantanti insieme per la ricerca. Sabato, il 3 maggio, a Molteno, nel salone dell’oratorio di via Stazione 27, gli alpini del Coro Grigna dell’Ana di Lecco regalano un concerto per raccogliere fondi per finanziare le ricerche degli scienziati che cercano una cura contro le 7mila malattie genetiche rare ad oggi conosciute e sostenere quanti assistono i malati che ne sono affetti. A loro si uniranno gli allievi della scuola di Musica e di canto Todeschini di Lecco. "Un connubio con protagonisti giovanissimi e meno giovani insieme per la ricerca", invita Renato Milani, coordinatore di Telethon.