Centomila visitatori in sette giorni. Varenna è fra le mete più amate. Il conteggio arriva dai cellulari

Varenna è tra le più amate del lago di Como. A Pasqua sono sbarcati nella Piccola perla del Lario oltre 57mila turisti, stranieri soprattutto. Durante il ponte del 25 aprile ne sono poi arrivati altri 40mila: quasi 100mila in una settimana. Lo certificano gli operatori di una importante compagnia telefonica a cui si sono rivolti i vertici di Confcommercio Lecco per monitorare, tramite i cellulari, in forma comunque anonima, i visitatori di Varenna. La maggior parte arriva dall’estero: 47mila per Pasqua, 26mila per il ponte, 73mila in totale, tra francesi, polacchi, americani degli Stati uniti, olandesi, inglesi, australiani, spagnoli, tedeschi, romeni... Tanti pure i lombardi, circa 14mila. "Che il turismo sul ramo lecchese sia in costante crescita è sotto gli occhi di tutti, così come è evidente che Varenna sia una delle località preferite soprattutto dai turisti stranieri – spiega Alberto Riva, direttore di Confcommercio -. Un assalto continuo che ha portato anche a riflessioni sull’overbooking e ad appelli alla sicurezza e alla panificazione. Ma se fino ad ora la valutazione era di fatto qualitativa e le considerazioni erano empiriche o basate sul sentiment o al massimo con dati “vecchi“ ora c’è la possibilità di avere, appunto, i numeri certificati nelle 24 ore successive". Si possono conoscere i numeri pure di tutte le altre località: "Con questi dati si potranno pianificare azioni, programmare iniziative, gestire i flussi al meglio – sottolinea Alberto Riva -. Un servizio importante per gli operatori della ricettività e per il territorio nel suo complesso. Siamo quindi certi che che questa operazione sarà apprezzata da imprenditori e rappresentanti istituzionali". Daniele De Salvo