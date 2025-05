A Pescarenico un pannello spiegherà la storia

Un pannello per raccontare la storia della battaglia di Pescarenico, l’ultimo scontro tra nazifascisti in ripiegamento e partigiani avvenuto a Lecco all’indomani della Liberazione. Verrà affisso là dove il conflitto a fuoco si è consumato. I 16 repubblichini fucilati allo stadio comunale il 28 aprile 1945 facevano parte delle brigate corazzate Leonessa e Perugia. Si erano arresi, ma vennero processati, condannati a morte e giustiziati per aver continuato ad attaccare e uccidere i partigiani pur avendo esposto la bandiera bianca in segno di resa.