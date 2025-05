Voleva sposare noto imprenditore. A processo per circonvenzione

"Questo matrimonio non s’ha da fare..": questa frase di manzoniana memoria è aleggiata ieri in un’aula del tribunale di Lecco, dove due imputati sono accusati di circonvenzione di incapace. La vicenda vede un facoltoso imprenditore lecchese, patrimonio superiore ai 10milioni di euro, che dopo essere rimasto vedovo nel 2005 intende risposarsi. Nel 2018 contatta un’agenzia matrimoniale e inizia a frequentare A. W, oggi 70enne, originaria di Pola che all’epoca viveva a Como. Inizia a convivere prima a Como poi a Lecco, dove possiede una villa e numerosi appartamenti. Le attività industriali vengono passate alla figlia, ma l’imprenditore ha un ingente patrimonio e avrebbe - tra il 2019 e il 2021 - effettuato bonifici alla compagna per un ammontare superiore ai 300mila euro. C’è anche l’idea del matrimonio tra l’imprenditore e la compagna: l’annuncio appare - all’insaputa della figlia - nel 2021 - in Comune a Lecco e viene portato anche all’allora prevosto di Lecco, don Davide Milani che solleva qualche dubbio. Così il Comune blocca tutto, l’imprenditore 80enne, si ammala e di lì a poco muore. La figlia presenta una denuncia e dalle indagini della Finanza di Lecco, emergono bonifici e un fatto singolare: una Mercedes Classe B venne venduta nel 2021 dall’imprenditore per un valore di mille euro alla figlia della compagna e quest’ultima pochi mesi dopo l’ha rivenduta per un valore di 18mila euro. Ieri la figlia dell’imprenditore, parte lesa nel processo e assistita dall’avvocato Stefano Pelizzari, ha ricostruito la vicenda, nell’udienza davanti al giudice Paolo Salvatore. I legali dei due imputati, l’avvocatessa Elisa Magnani per il professionista lecchese, e l’avvocato Massimiliano Iantorno per la compagna 70enne, hanno incalzato di domande la figlia dell’imprenditore per fare chiarezza.

Angelo Panzeri