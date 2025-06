Barzanò, decine di bossoli disseminati sulla strada: delimitata la zona, scattano le indagini

Barzanò (Lecco), 26 giugno 2025 – Una lunga scia di decine e decine di bossoli di proiettile per strada. L'allarme è scattato questa mattina lungo la Sp 51 La Santa, tra Barzanò e Cremella e anche oltre.

Alcuni passanti hanno notato qualcosa brillare per terra, si sono fermati e hanno trovato prima un bossolo, poi un altro e dopo molti atri bossoli ancora. Hanno subito chiamato i carabinieri, che si sono precipitati sul posto per delimitare la zona e per un primo sopralluogo. Inizialmente si è temuto potesse trattarsi della scena di un crimine o del teatro della sparatoria, ma i militari hanno impiegato poco a comprendere che non poteva essere così: i bossoli trovati e recuperati sono così tanti che non si sarebbero potuti sparare nemmeno con una mitragliatrice automatica. Gli investigatori della Scientifica li hanno comunque repertati tutti.

Stanno provando a seguirne la scia, come le briciole di Pollicino, per risalire a chi appartengano e scoprire perché siano stati disseminati lungo la provinciale. Dai primi accertamenti sembra si tratti di bossoli di proiettili di piccolo calibro. Sono vuoti, non perché di colpi già esplosi, ma perché ancora da riempire e trasformare in proiettili. Si presume siano stati persi da qualche camionista che magari li stava trasportando verso qualche stabilimento di munizioni.

Il bossolo di un proiettile è un cilindretto cavo in metallo: è dove viene inserita la carica di lancio, solitamente polvere da sparo, l'innesco e il proiettile vero e proprio, cioè il colpo che viene esploso.