Como, gira per strada armato di pistola: arrestato

Como, 3 luglio 2024 – La segnalazione, giunta da un cittadino, di un uomo che girava armato in città, con la pistola infilata nella cintola dei pantaloni, ha portato all’arresto di un uomo, un italiano di 48 anni, individuato dalla polizia e condotto in carcere.

E’ stato trovato ieri sera, dopo che gli agenti dell’Ufficio di Gabinetto hanno raccolto l’informazione, con la descrizione della persona e il luogo esatto in cui si trovava. Le indagini sono passate alla Squadra Mobile, che in poco tempo sono risaliti all’identità dell’uomo, già noto, e all’appartamento in cui viveva. Una volta fatto accesso, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’appartamento, trovando l’arma in uno scaffale tra alcuni libri e oggetti: una pistola automatica con marca e matricole abrase, con 4 proiettili calibro 9 inseriti nel caricatore e il colpo in canna.

Aveva inoltre il cane armato, quindi era pronta a fare fuoco. Altre due cartucce dello stesso calibro erano su un mobile a fianco. Su disposizione del magistrato di turno, è stato portato al Bassone.