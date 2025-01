Andrea Perfetti è tornato in Italia dopo l’incredibile incidente all’Africa Eco Race. Come sta il motociclista lombardo

Bellano (Lecco), 10 gennaio 2025 – Andrea è tornato in Italia. È ricoverato in ospedale, al Niguarda di Milano. È atterrato ieri sera alle 22.45 il volo sanitario che ieri sera ha riportato a casa Andrea Perfetti, il pilota e caporedattore di Moto.it di 49 anni originario di Bellano che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un grave incidente in Mauritania.

Era partito nel pomeriggio di ieri dall'aeroporto di Nouakchott, capitale del Paese sahariano. Al momento Andrea è in Terapia intensiva. “È ancora sedato per esami e terapia”, riferiscono i colleghi. Andrea martedì, durante la settima tappa dell'Africa Eco Race, era al check point al km 241. Mentre stava effettuando rifornimento, uno degli aerei leggeri dell'organizzazione, durante il decollo, per ragioni tecniche ancora sconosciute, ha colpito il camion cisterna per i concorrenti vicino a cui si trovava. Andrea era in gara in moto con il numero 58 per documentare in presa diretta la competizione.