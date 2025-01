Sta meglio e presto sarà in Italia Andrea Perfetti, il motociclista bellanese ferito in un incidente in Mauritania

Bellano (Lecco), 8 gennaio 2025 – Sono in corso di miglioramento le condizioni di Andrea Perfetti, 49 anni, il campione di motociclismo originario di Bellano rimasto coinvolto martedì 7 gennaio in un grave incidente in Mauritania, dov’era impegnata nella “Africa Eco Race” una gara di motociclismo che inizia in Marocco e si conclude in Senegal. Perfetti è rimasto coinvolto con la sua moto da un incidente avvenuto sul campo di gara fra un ultraleggero in fase di decollo e un camion utilizzato per il rifornimento dei mezzi, e ha riportato delle fratture multiple. L’infortunio si è verificato intorno all’una del pomeriggio (ora locale). L’intervento dei medici, presenti sul posto in quanto fanno parte del team che segue le squadre, è stato immediato. Questo si è rivelato provvidenziale anche per le cure che gli sono state prestate in ospedale.

Andrea Perfetti, giornalista e motociclista 49enne, è originario di Bellano

Sollievo

E infatti, questo pomeriggio, l’ultimo bollettino medico ha riservato delle buone notizie. Come riporta il sito Moto.it, che segue l’evoluzione delle sue condizioni, Andrea Perfetti è fuori pericolo. “Il suo stato di salute dopo l’incidente è definito rassicurante dai medici dell’ospedale militare di Nouakchott, città sulle rive dell’Oceano Atlantico, dopo una notte che viene descritta come “stabile” – è quanto si è appreso –. Il piccolo ematoma si sta riassorbendo da solo e l'ossigenazione viene mantenuta come supporto”.

Si sta già organizzando nel frattempo, anche col coordinamento della compagnia assicurativa, il volo di rientro in Italia “che potrebbe avvenire fra questa sera o domani mattina (9 gennaio, ndr)”. L’aereo è già disponibile. Sarà quindi il pilota a decidere quando sarà preferibile affrontare il volo di rientro. Ad attenderlo in Italia, con una certa apprensione ma anche sollevata nell’apprendere che Andrea non è più in pericolo di vita, c’è la moglie Francesca, costantemente informata dal team italiano.