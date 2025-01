Andrea Perfetti grave dopo un incidente all’Africa Eco Race 2025: un aereo leggero si è scontrato con il camion

Milano, 7 gennaio 2025 – Il giornalista e pilota italiano Andrea Perfetti è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente nella settima tappa della Africa Eco Race da Benichar ad Amodjar in Mauritania. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì 7 gennaio.

Andrea Perfetti in sella alla sua moto

Andrea Perfetti, in gara con la sua Honda 450 CRF del Team RS Moto, si trovava nella zona del rifornimento quando - secondo il comunicato diramato nel pomeriggio dall’Africa Eco Race - "uno degli aerei leggeri dell’organizzazione, durante il decollo, per ragioni tecniche ancora sconosciute, ha colpito il camion per il rifornimento dei concorrenti".

I soccorsi

Trasportato all'Ospedale Militare di Nouakchott Gravemente ferito, Andrea Perfetti è stato subito soccorso dai medici che si trovavano già nella zona del rifornimento ed è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Militare della capitale della Mauritania, Nouakchott. "La direzione gara - recita il primo sintetico comunicato emesso -. vista l’enorme mobilitazione dei mezzi di soccorso aerei, ha deciso di neutralizzare la tappa".

Chi è

Andrea Perfetti, 49 anni, è giornalista caporedattore di Moto.it, notissimo tra i motociclisti e nell’ambiente dell’editoria per essere uno dei giornalisti di moto più competenti ed amati dal pubblico. "Il Perfetto", come lo chiamano tutti, è da sempre un grande appassionato di fuoristrada e un eccellente pilota amatoriale, presente all’Africa Eco Race per correre e per raccontare con passione, energia ed ironia la propria avventura a lettori e followers.

I colleghi

Sul sito di Moto.it poco fa è comparso un aggiornamento che i colleghi hanno ricevuto direttamente da Anthony Schlesser, ideatore e organizzatore dell’Africa Eco Race. “Il quadro è ora controtendenza rispetto a all'allarme iniziale, ed è moderatamente rassicurante. Non ci sono evidenze di fratture o di emorragie importanti. Andrea è sedato per essere sottoposto agli esami necessari e reagisce positivamente. Tra un paio d'ore dovremmo avere altre notizie di prima mano”.