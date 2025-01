Andrea Perfetti resta grave, è ricoverato in Terapia intensiva: ''Ha subito un colpo alla testa''

Bellano (Lecco), 12 gennaio 2025 – Restano gravi le condizioni di Andrea e la prognosi rimane riservata. Dopo essere stato trasferito in Italia con un volo sanitari, è stato ricoverato nell'unità di Terapia intensiva neurochirurgia dell'ospedale di Niguarda di Milano Andrea Perfetti, il pilota e caporedattore di Moti.it di 49 anni originario di Bellano che martedì è rimasto coinvolto in un grave incidente in Mauritania durante un rally. E' tenuto sedato e sotto stretta osservazione. “In particolare la durezza del colpo subito alla testa del nostro amico e pilota è al centro dell'attenzione dei medici – spiegano i suoi colleghi -. Le altre problematiche riscontrate saranno affrontate nei prossimi giorni. I tempi per definire una situazione stabilizzata, saranno molto lunghi”. I familiari hanno ora chiesto di mantenere riserbo sulla sua situazione per rispetto di quanto stanno affrontando. Andrea stava partecipando all'Africa Eco Race con il numero 51, in sella ad una moto messa a disposizione di un team per documentare in presa diretta la gara. Durante la settima tappa, mentre era fermo al checkpoint al chilometro 241, un ultraleggero degli organizzatori in fase di decollo è precipitato sul camion cisterna da cui stava effettuando rifornimento. Andrea ha riportato diversi traumi, tra cui un ematoma cerebrale.