Incidente in Africa: "Le condizioni di Andrea sono rassicuranti"

Sta molto meglio il pilota e giornalista bellanese di 49 anni, caporedattore di Moto.it, Andrea Perfetti, coinvolto in un grave incidente in Mauritania durante l’Africa Eco Race. Il 49enne, stava effettuando rifornimento alla Honda 450 Crf del team RS che guidava, quando il camion cisterna è stato investito in fase di decollo da un pilota di un ultraleggero che fa parte dell’organizzazione. "Le condizioni di Andrea sono rassicuranti – spiegano i colleghi di Moto.it - Il piccolo ematoma si riassorbe da solo e l’ossigenazione viene mantenuta a supporto. Nel frattempo, presente in ospedale il funzionario della compagnia assicurativa, si è proceduto alle formalità per il volo medico di rientro".