Andrea Mareschini, chi era il 53enne morto insieme al suo cane in un dirupo a Premana

Andrea Mareschini e il cane Tito

Premana (Lecco) – Tito è precipitato lungo il pendio, Andrea ha cercato di raggiungerlo, ma è scivolato anche lui. Sono morti entrambi Andrea Marchesini, psichiatra di Ponte Lambro di 53 anni compiuti a dicembre, e il suo cane Tito, un incrocio di grossa taglia di drahthaar e spinone che aveva salvato e adottato in un canile della Puglia. Mancavano all’appello da sabato. Sono stati individuati ieri pomeriggio nella conca del lago di Deleguaggio di Sotto, a circa 2.100 metri di altitudine. Sono caduti per 200 metri di metri dalla cresta che sale verso il Pizzo Alto, a monte di Premana. Erano soli , nessuno ha assistito all’incidente, ma i soccorritori, dal punto di caduta, dalla posizione in cui li hanno trovati e dal fatto che Tito non fosse legato al guinzaglio, ipotizzano che Andrea abbia perso la vita per provare a salvare quella del suo cane, che probabilmente è finito per primo nel baratro, forse perché il terreno gli ha ceduto sotto le zampe oppure perché ha perso l’equilibrio in un tratto coperto di neve. Volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone e militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, dall’alto della cresta che da...