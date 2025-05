Street food di Hop Hop fino a notte

Street food in versione concentrata a Merate, fino a questa sera. Rispetto alle precedenti edizioni, truck e banchetti sono in piazza degli Eroi, quella del municipio, non più in piazza Giulio Prinetti davanti al Castello, né nell’ampio parcheggio vicino alla caserma dei vigili del fuoco. Una scelta intrapresa per limitare i disagi a quanti vivono nel centro storico e per non penalizzare troppo la circolazione stradale. Lo street food prosegue tutto il giorno, fino a mezzanotte. A organizzare l’iniziativa sono i volontari della Pro loco: "Ritorna lo street food di Hop Hop a Merate! Dalle 10.30 a mezzanotte con cibo di strada di tutto il mondo".