Alvin scomparso nel nulla, un anno lontano dai genitori: “L’incertezza è un inferno”

Bellano (Lecco) – Alcuni scompaiono perché vogliono scomparire. Altri si perdono. Altri vengono rapiti. Tutti loro però hanno bisogno di qualcuno che vada a cercarli. Come Alvin Presti, 41 anni compiuti quest’estate da invisibile, anzi da fantasma, perché da 12 mesi è sparito e di lui non si sa più nulla.

L’ultima volta che è stato visto era il 28 ottobre 2023, un sabato. Alvin Kevin – Samuele, prima che lui stesso avesse deciso di cambiarsi nome - si è allontanato da una comunità terapeutica di Bellano dove stava seguendo un percorso di cura del suo malessere psichico. Qualcuno gli ha dato un passaggio in auto verso Piantedo. Poi da quel momento solo ipotesi, dubbi, avvistamenti non confermati e un interminabile anno di ricerche senza sosta da parte di papà Ignazio, impiegato ospedaliero 63enne costantemente in bilico tra la speranza di ritrovare il figlio e il terrore che possa essergli capitato qualcosa di irreparabile.

“L’incertezza è un inferno – racconta papà Ignazio -. non impazzisco solo perché ho un figlio da ritrovare. Non posso permettermi cedimenti, devo continuare a cercare Alvin e chiedo a tutti di aiutarmi. Se Alvin viene inghiottito dall’oblio è la fine”. “Tesoro torna, ti aspetto”, è l’appello di mamma Chiara.

Alvin è alto 1 e 68, corporatura normale, capelli e occhi castani. Non ha particolari segni fisici. Potrebbe parlare spagnolo e inglese. “Non credo sia rimasto in provincia di Lecco né di Sondrio, altrimenti sarebbe stato notato – prosegue papà Ignazio -. È plausibile che si sia spostato verso Milano dove è più facile passare inosservati e arrangiarsi, sebbene ne avesse il terrore dopo essere stato aggredito”. Alvin del resto è abituato a viaggiare, ha girato il mondo: Spagna, Egitto, Sud Africa, Russia per seguire nel 2010 Tania, il suo grande amore, almeno fino a quando lei lo ha lasciato perché spaventata dal suo repentino cambiamento.

Per Alvin è stato l’inizio dell’abisso della sofferenza e dell’emarginazione, un baratro da cui però lentamente stava uscendo, almeno fino a quel sabato 28 ottobre di un anno fa. Ma qualsiasi sia stato il suo passato e in qualsiasi modo stia vivendo il suo presente, anche Alvin ha bisogno e merita di essere cercato e ritrovato prima che si perda per sempre.