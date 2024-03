Lecco, il padre di Alvin: "Non sei solo"

Più di quattro lunghissimi e dolorosissimi mesi di ricerche, appelli, segnalazioni, speranze e poi delusioni e sconforto, perché ogni ipotesi, ogni traccia, ogni pista, ogni verifica non ha portato a nulla. Alvin Kevin Presti (nella foto) è un ragazzone di 40 anni. È scomparso il 28 ottobre scorso da Bellano, in provinicia di Lecco: è uscito per una passeggiata a piedi dalla comunità riabilitativa ad alta assistenza dove era ricoverato e seguito perché soffre di fragilità personali, ma poi non è più tornato indietro e nessuno sa dove sia, né se gli sia accaduto qualcosa ed eventualmente cosa. Non aveva il cellulare né documenti. Papà Ignazio, 62enne originario di Cremeno, continua a cercarlo incessantemente. "Non sei solo tesoro – sono le sue parole –. Scoprirò cosa ti è successo. Non mi arrenderò mai". Sembra che Alvin abbia chiesto e ottenuto un passaggio per Chiavenna, verso la Valtellina. Alcune settimane fa sarebbe stato inoltre visto e riconosciuto in un negozio di Sondrio. Mancano tuttavia riscontri ufficiali. I familiari temono che qualcuno magari si stia approfittando di lui o che abbia bisogno di assistenza, perché deve assumere farmaci, sebbene la speranza sia che abbia solo voluto allontanarsi, anche se non risulta abbia mai prelevato soldi. Alvin Kevin è alto 1 metro e 70, pesa 85 chili, ha capelli e occhi castani.D.D.S.