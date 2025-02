Addio a Domenico Basile guida della Fabio Sassi

È morto all’hospice Il Nespolo di Airuno, che per lui è stato come morire a casa, perché la struttura per dare sollievo ai malati terminali e ai loro famigliari la si deve anche a lui. È mancato l’altro giorno all’età di 82 anni Domenico Basile, dal 2006 presidente per dieci anni dell’associazione Fabio Sassi, i cui volontari e medici sono stati i pionieri della terapia del dolore, delle cure palliative e dell’assistenza domiciliari per i malati oncologici. Abitava a Merate. Per i suoi ultimi giorni ha scelto proprio l’hospice, "struttura che lui stesso ha contribuito a realizzare e che rappresenta oggi uno dei lasciti più significativi del suo impegno instancabile a favore del territorio e delle persone più fragili", spiegano dalla Fabio Sassi. "Ha vissuto l’associazione nei momenti più cruciali, è colui che ha reso possibile la costruzione dell’hospice – è il ricordo del past president Daniele Lorenzet -. Ha dato direzione, ha saputo tracciare una linea precisa, sempre propenso al dialogo costruttivo e all’ascolto". Domenico era anche iscritto all’Anci ed era uno dei promotori del comitato locale Salviamo la costituzione. È stato inoltre tra i fondatori dell’associazione culturale La Semina di Merate. D.D.S.