Malore dopo la puntura di un insetto: escursionista recuperato sulla Ferrata Gamma 1

Lecco, 1 maggio, 2025 – Mattinata particolarmente impegnativa sulle montagne del Lecchese. Due escursionisti sono stati soccorsi dalle squadre di elisoccorso in due episodi distinti, avvenuti a pochi minuti l'uno dall'altro, lungo alcune delle vie ferrate più popolari della zona, complici le festività.

Pizzo Erna

Il primo intervento si è reso necessario attorno alle 10.55, quando un escursionista ha subito un malore causato da una puntura di insetto mentre percorreva la Ferrata Gamma 1, sul versante del Pizzo d'Erna. L'unità di elisoccorso di Como è prontamente intervenuta, atterrando in un'area impervia per fornire le cure immediate e trasportando l'uomo, in codice giallo, presso l'ospedale, dove le condizioni, pur non gravi, richiedevano attenzione medica.

Due Mani

Poco dopo, alle 11:05 circa, un secondo intervento ha visto protagonista una donna di 48 anni che, infortunatasi a una caviglia lungo la Ferrata Contessi sul Monte Due Mani, nel comune di Ballabio, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Milano. Anche il Soccorso Alpino era predisposto a intervenire, se necessario, per supportare l'operazione di recupero.

La donna è stata trasferita all'ospedale con un codice verde, dato che le sue condizioni non destano preoccupazione.

Avvertenze per gli escursionisti

Con il ponte del Primo Maggio e il favore del bel tempo, la presenza di escursionisti in montagna è significativa, e le autorità esortano alla prudenza: anche i sentieri più conosciuti e attrezzati possono presentare pericoli se affrontati senza un'adeguata preparazione.