Lecco, un’ape lo punge sulla ferrata Gamma 1: i soccorritori arrivano in elicottero

Lecco, 1 maggio 2025 – Un'ape lo ha punto mentre stava scalando sulla ferrata. Uno scalatore oggi in mattinata è stato punto da un'ape mentre stava risalendo la ferrata Gamma 1 lungo il versante del Pizzo d’Erna, sopra Lecco.

Ha avuto una reazione allergica. Immediato l'intervento dei soccorritori dell'eliambulanza di Como e del Soccorso alpino di Lecco, che lo hanno raggiunto con il verricello. Dopo la prima assistenza in parete, l'escursionista è stato imbarcato sul mezzo di emergenza aereo e trasferito direttamente all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Non è in pericolo di vita.

Sul Due Mani

Poco dopo sempre i soccorritori del Soccorso alpino e dell'eliambulanza, ma di Milano, hanno soccorso e recuperare una seconda persona sul Monte Due Mani, a Ballabio. Si tratta di una donna di 48 anni che stava risalendo la Ferrata Contessi. Lei si è infortunata una caviglia: nulla di troppo grave, ma non riusciva più né a proseguire, né a tornare indietro. Pure lei è stata trasferita a bordo dell'eliambulanza e accompagnata al Fatebenefratelli di Erba.

Ferrata del Medale

Neppure un'oretta, che tecnici del Soccorso alpino e soccorritori dell'eliambulanza, questa volta di Bergamo, sono stati attivati per una tedesca di 31 anni caduta dalla ferrata del Medale, l’omonima cima che sovrasta il quartiere Rancio di Lecco, una via molto tecnica e impegnativa. In base alle prime informazioni comunicate da chi ha allertato i soccorritori sembra che la situazione fosse molto critica, invece, nonostante abbia riportato diversi traumi, non era in gravi condizioni.