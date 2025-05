Paura a Calolziocorte, bimba di 8 anni scivola in acqua durante un pic nic con la famiglia e rischia di annegare

Calolziocorte (Lecco), 1 maggio 2025 – Paura a Calolziocorte, una bimba di 8 anni, scivolata in acqua tra l'Adda e il lago di Olginate. Stava annegando, ma i familiari sono riusciti a ripescarla in tempo. L'incidente è successo nel primissimo pomeriggio di oggi a Calolziocorte, poco dopo le 13.

La bambina era a un pic nic con i genitori e altri parenti e amici nell'area attrezzata a ridosso del fiume, in località Pascolo. Mentre giocava si è avvicinata troppo all'acqua ed è scivolata dentro, nella zona di un canneto, all'altezza del punto dove l'Adda si allarga per diventare il lago di Olginate. Non se lo aspettava di finire a mollo, l'acqua era fredda, il fondale melmoso, si è spaventata e ha cominciato ad annaspare.

Alcuni familiari si sono subito tuffati per recuperarla, mentre altri hanno allertato i soccorritori. Imponente la mobilitazione: sono intervenuti i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu, con i soccorritori dell'eliambulanza di Como decollati dalla base di Villa Guardia e atterrati in un vicino campo di calcio e i volontari del Soccorso cisanese. In posto pure i carabinieri. La bambina, nonostante lo shock, e qualche sorsata d'acqua, stava tutto sommato bene, ma faticava a respirare perché probabilmente un po' d'acqua le è finita nei polmoni. Dopo la prima assistenza, è stata trasferita in ospedale, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l'eliambulanza. Ad accompagnarla per restarle accanto, anche la mamma.