Alla scoperta delle sculture di Mozzanica

Nove domeniche con lo scultore Giuseppe Mozzanica, artista di Pagnano di Merate scomparso nel 1983 all’età di 91 anni, dopo aver realizzato monumenti, sculture e mostre in tutta Italia. Sono le domeniche della Fondazione Giuseppe Mozzanica a lui dedicata: un’occasione per immergersi nella sua arte e nella sua tecnica e per visitare il polo museale, con l’affascinante gipsoteca, la pinacoteca e le sale dedicate ai calchi. È un percorso suggestivo per scoprire la gipsoteca. Le domeniche sono quelle del 23 marzo, 6 e 13 aprile, 4 e 18 maggio, 8 e 15 giugno, 6 e 20 luglio, dalle 15. Dove? In vicolo Chiuso 5 a Pagnano.