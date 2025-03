Campsirago luogo d’arte. Al via la nuova stagione

Campsirago luogo d’arte. A trasformare il piccolo borgo di Colle Brianza abbarbicato sulle pendici del San Genesio in un luogo dell’arte, sono gli artisti di Campsirago Residenza, che dal 2008 stanno ridando vita ad un antico palazzo, Palazzo Gambassi, per renderlo un laboratorio per progetti teatrali e di performing art. Ma Campsirago luogo d’arte è anche il titolo di una rassegna di spettacoli, incontri e laboratori compone alla sua quarta edizione. In programma tre weekend, ognuno contraddistinto da un tema differente: il primo è quello di sabato 29 e domenica 30 marzo, dal titolo “Per un teatro dell’incolto tra natura, comunità e cultura“, con – tra il resto - il nuovo spettacolo “InNatura“ in anteprima nazionale; il 12 e 13 aprile, “Per un’ecologia queer“, che esplora il tema dell’identità di genere; infine, il 17 e 18 maggio, “Foreste in cammino“. Grande novità di quest’anno, ci sono pure tre serate di musica live e ascolto condiviso di vinili. Per questo week end, sabato alle ore 18 e domenica alle 11 e alle 18, si comincia appunto con “InNatura“. È uno spettacolo itinerante tout public, a partire dai 4 anni: un’esplorazione in compagnia da una hostess atipica che svela la presenza di creature fantastiche. In calendario poi laboratori ludici ed esperienziali, laboratori artistici e l’inaugurazione del progetto “Per un ecosistema dell’incolto“, per creare una rete di progettazione e curatela che unisca gli aspetti performativi con quelli della divulgazione e dell’educazione ambientale.

Daniele De Salvo