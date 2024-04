Il vento del cambiamento...climatico

Caldo estremo e siccità, piogge torrenziali e nubifragi, grandinate e ora raffiche di vento che abbattono comignoli e creano danni, scompiglio (e feriti) a Milano. La natura, in maniera sempre più chiara e frequente, presenta il conto all'uomo. La città nell'ultimo anno e mezzo ha visto una concentrazione di eventi climatici estremi fuori dal comune: dai nubifragi della scorsa estate fino alle raffiche di vento che ieri hanno sfiorato i 90 chilometri orari. E non si tratta di episodi isolati. Basti pensare che nel 2023 la Lombardia è stata teatro di 378 fenomeni estremi, il numero più alto in tutta Italia, facendo segnare un aumento del 102 per cento rispetto a due anni fa. E i dati sull’inquinamento delle città lombarde (all’ombra del Duomo in particolare) peggiorano di anno in anno. I segnali sono chiari, impossibile non recepirli: la speranza è che il vento di oggi possa essere portatore di cambiamento anche sulle responsabilità climatiche.