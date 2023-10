Insieme si sopravvive meglio

Chi fa da sé fa per tre. Sì ma non in tutte le occasioni, soprattutto se si è in una posizione facilmente attaccabile. L’esempio arriva da Seregno, dove una coppia di anziani ha sventato un tentativo di truffa ed è riuscita a far incastrare il solito falso tecnico del gas.

Come? Imparando dagli errori (a luglio i due erano stati imbrogliati) e cercando alleati. Così dopo aver ricevuto la chiamata da un tecnico del gas per un appuntamento, hanno subito avvisato il figlio, il quale si è rivolto a un consigliere comunale che a sua volta ha messo in allerta la polizia locale.

Quando il giorno dopo il truffatore si è presentato alla porta dell’abitazione dei due, sono subito interventi gli agenti in borghese che l’hanno smascherato e denunciato.

La morale? Non rassegniamoci all'isolamento, si vince insieme e la solidarietà è l’arma migliore contro i truffatori e non solo.