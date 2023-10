La leggenda del genitore e del topo

Ogni mattina in Italia, come sorge il sole, una mamma si sveglia e sa che dovrà correre più di una fronte calda, più dei puntini rossi sulla schiena, più delle placche in gola o non potrà andare al lavoro.

Ogni mattina in Italia, come sorge il sole, un papà si sveglia e sa che dovrà correre più di uno sciopero degli insegnanti, più delle infiltrazioni d’acqua, più di un calcinaccio caduto, o non potrà andare al lavoro.

Ma quello che non si aspettavano, le mamme e i papà di Milano, era di dover correre più dei topi. O forse sì. Perché pare che sia da marzo (siamo a ottobre) che i genitori del plesso scolastico di via Sant'Uguzzone lamentano la presenza di roditori nella struttura. Ieri i bambini sono rimasti fuori perché sono stati trovati diversi animaletti a scorrazzare nelle classi. La scuola resterà chiusa fino alla risoluzione del problema, con buona pace di mamme e papà che stavolta dovranno correre veloci per trovare una soluzione.