Topi in classe, bambini fuori: chiusa la scuola primaria di via Sant’Uguzzone

Milano, 24 ottobre 2023 – “È dal mese di marzo che i genitori del plesso scolastico di via Sant'Uguzzone, quartiere Villa San Giovanni, lamentano la presenza di topi. Stamane i bambini sono rimasti fuori perché sono stati trovati diversi ratti a scorrazzare nelle classi”.

Lo hanno reso noto in un comunicato Samuele Piscina, consigliere Comunale e segretario cittadino della Lega, e Vanessa Ragazzoni, consigliera di Municipio 2. "Nonostante i diversi solleciti degli scorsi mesi, nessuno in Comune ha pensato di svolgere una derattizzazione almeno durante la stagione estiva - hanno proseguito -. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, i bambini oggi non sono potuti entrare in classe, sono intervenuti i vigili del fuoco e la scuola dovrà rimanere chiusa per non si sa quanti giorni, con un evidente disagio per i genitori che non sanno quando potranno riportare i bambini a scuola”.

L’accusa

La vicesindaca Anna Scavuzzo e il sindaco Giuseppe Sala "devono spiegarci per quale motivo non si siano preoccuparsi della salute dei bambini e quindi non abbiano svolto tempestivamente la disinfestazione, sanando il problema sul nascere”, hanno concluso. Anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune Riccardo Truppo ha segnalato l'episodio. "I topi nella scuola in zona viale Monza erano già stati segnalti - ha spiegato - ma nessuno mai era intervenuto per risolvere il problema. Al netto delle responsabilità politiche ci interessa ora urgentemente avere una data di riapertura dopo la derattizzazione programmata. Le scuole sono una necessità per le famiglie milanesi e i genitori lavoratori e non un capriccio come pare che qualcuno in Giunta possa ritenere”.

La replica

Il Comune intanto fa sapere che questo pomeriggio gli uffici della direzione Ambiente del Comune di Milano hanno effettuato un sopralluogo nella scuola infestata dai topi, all'esito del quale c'è stato un primo intervento di derattizzazione, a cui ne seguirà un altro. Gli episodi di oltre sei mesi fa, spiega ancora Palazzo Marino, si erano risolti dopo alcuni sopralluoghi, un intervento riguardante la gestione dei rifiuti e quattro disinfestazioni straordinarie.

Queste si sono sommate ai nove cicli programmati eseguiti ogni anno, di cui otto sono stati effettuati regolarmente, con esito sempre negativo. Da allora non è arrivata più nessuna segnalazione fino alla telefonata di questa mattina. La dirigente scolastica ha preferito inibire l'accesso alla scuola per precauzione in questa prima fase di intervento.