Ma i voti a scuola ci servono davvero?

“Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi". Così parlava Tancredi Falconeri nel celebre romanzo “Il Gattopardo” di Tommasi di Lampedusa, rivolgendosi allo zio Principe di Salina, scettico nei confronti della scelta del nipote di arruolarsi con Garibaldi. Il senso della sua affermazione è chiara: l'unico modo per mantenere i privilegi e lo stile di vita nobiliare era abbracciare il cambiamento, in quel caso portato dai rossi garibaldini. Allo stesso modo, oggi, il mondo della scuola e dell'istruzione, sempre più lontana dai ragazzi di oggi, è chiamato a una rivoluzione per non perdere del tutto il contatto con le nuove generazioni. Per questo alcuni istituti, tra cui il liceo scientifico milanese Bottoni e il Tosi di Busto Arsizio, hanno deciso di abbattere la colonna su cui da sempre si basa il sistema scolastico: i voti. Le valutazioni numeriche metterebbero ansia e non restituirebbero senso all'errore, oltre a mortificare o far sentire inadatto chi riceve voti come 4, 3 o addirittura 2. Una filosofia che, a sentire la preside del liceo Tosi, dove i voti numerici non ci sono più da 3 anni, "ha ridotto il tasso dei debiti e delle bocciature", regalando maggiore consapevolezza e serenità ai ragazzi. In un mondo in cui si tende a semplificare e sintetizzare tutto, è bello vedere l’impegno e la dedizione di chi non vuole ridurre il percorso e il valore di un ragazzo in un semplice numero, basso o alto che sia.