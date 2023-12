Le tradizioni di Sant’Ambrogio

Sta diventando una tradizione. Come la fiera degli Oh Bej Oh Bej. O la Prima della Scala. Non c’è Sant’Ambrogio senza minaccia di sciopero da parte della polizia locale di Milano. Non vogliamo, ovviamente, entrare nel merito della mobilitazione e neppure schierarci da una parte o dall’altra. Registriamo che quest’anno le posizioni devono essersi davvero indurite se il prefetto Claudio Sgaraglia, appena insediato, ha dovuto ricorrere al differimento dell’agitazione degli agenti. Che, a questo punto, saranno regolarmente in strada il 7 dicembre. A dimostrazione che, protesta o non protesta, Milano ha bisogno dei suoi ghisa. Tanto più nella giornata dedicata al Santo Patrono.