Tendenza Rosita

Una vita e un amore vissuti a colori. Con una grande macchia nera: il dolore per la scomparsa del primogenito Vittorio. La Lombardia che produce e l’Italia dello stile dicono addio a Rosita Missoni, capostipite della casa di moda con sede a Sumirago, nel Basso Varesotto da sempre fra i territori d’elezione del tessile tricolore (Busto Arsizio, per dire, era nota come Manchester italiana?). Di Rosita Missoni resteranno nella storia del Paese lo charme nel vivere la sua vicenda nel mondo, sempre in punta di piedi e con il sorriso sulle labbra, così come l’amore con Ottavio Missoni. Insieme, dandosi il braccio, hanno sceso almeno un milione di scale. Con indosso gli inconfondibili maglioni della maison, allegri ed estrosi eppure mai chiassosi. Proprio come loro.