Morta Rosita Missoni, icona di stile e creatività

Varese, 2 gennaio 2025 – Lutto nel mondo della moda: è morta Rosita Jelmini Missoni, stilista che, insieme al marito Ottavio, aveva fondato dal nulla il celebre marchio divenuto famoso in tutto il mondo. Aveva 93 anni e aveva fatto dei colori e delle righe il marchio di fabbrica di casa Missoni, senza mai dimenticare le profonde “radici” nel Varesotto e in particolar modo a Sumirago, dove la famiglia risiede da sempre.

Appena si è diffusa la notizia, diversi i messaggi di affetto e cordoglio apparsi sui social. A mostrare subito vicinanza alla famiglia sono stati il Presidente e la direttrice del Museo MA*GA, Mario Lainati e Emma Zanella, il team del Museo e L'Associazione Amici del MA*GA: “Ricordiamo con affetto Rosita Missoni, indimenticabile imprenditrice, donna di grande cultura e simbolo di eleganza e creatività italiana che è sempre stata vicina al nostro museo. Il suo spirito e la sua visione continueranno a ispirarci e guidarci”.

Rosita Jelmini nasce nel 1931 a Golasecca, in provincia di Varese, da una famiglia di imprenditori tessili specializzati nella produzione di vestaglie e scialli ricamati. Poco lontano da casa sorge la fabbrica fondata dai nonni materni, i Torrani, nella quale lavorano i genitori Angelo Jelmini e Diamante Torrani. Studia lingue al Collegio Rosetum di Besozzo e nel 1948 si diploma. Poi si reca a perfezionare la conoscenza della lingua inglese a Londra.

Proprio a Londra, Rosita conosce Ottavio Missoni, che era lì con la Nazionale Italiana di Atletica leggera per partecipare alle Olimpiadi. Terminati gli studi Rosita comincia a collaborare alla parte creativa nell’attività di famiglia seguendo il lavoro del padre. Nel 1951 Rosita e Ottavio si fidanzano e nel 1953 si sposano.

Rosita e Ottavio, insieme, sviluppano un’attività di maglieria, in un piccolo laboratorio di Gallarate. Il loro guisto ed estro danno vita a piccole collezioni di maglieria, sperimentando lavorazioni e accostamenti di colore mai visti prima, creano uno stile inconfondibile.

Nel 1960 i loro abiti cominciano a comparire sulle riviste di moda. La prima sfilata nel 1966 presso il Teatro Gerolamo di Milano registra un grande successo grazie alla presentazione di una collezione di rottura rispetto agli schemi tradizionali nell’uso della maglia.

Nel 1970, gli abiti Missoni danno vita ad una nuova interpretazione grafica nell’abbigliamento: zigzag, righe, onde e fili fiammati a patchwork geometrici e floreali; è il put together che seduce i più sofisticati clienti italiani ed esteri. Missoni oggi è tra i rappresentanti dell’eccellenza della moda e del design italiano nel mondo.

Dal 1997 Rosita passa il testimone ai figli Vittorio, Luca e per la moda ad Angela, dedicandosi alla linea “casa” Missoni Home, della cui Direzione Artistica è responsabile. Ottavio muore nel maggio del 2013, a 92 anni. Nonostante il grande impegno nel lavoro, Rosita è sempre riuscita a intrecciare sapientemente i valori dell'amore, dell'amicizia, dimostrando sempre che, dopo tutto, la famiglia è ciò che davvero conta.

Nel corso degli anni, Ottavio e Rosita Missoni sono stati insigniti di prestigiosi riconoscimenti artistici e accademici a livello nazionale e internazionale, da quello che è considerato l’Oscar della Moda il Neiman Marcus Fashion Award nel 1973, la Laurea Honoris Causa “Honorary Royal Designer for Industry” (HONRDI) del Royal Society of Art di Londra (1997), la Laurea ad Honorem del Central Saint Martin College of Art and Design di Londra (1999), la Laurea ad Honorem “Doctor of Humane Letters” dell’Academy of Art College di San Francisco (1999). È commendatore al merito della Repubblica italiana (1986). Nel 2014 è stata nominata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano “Cavaliere del Lavoro”, titolo precedentemente conferito ad Ottavio nel 1993.