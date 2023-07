Il suo bel ondeggìo che esso c’ha dentro

I fan gli hanno preparato una sorpresa apparecchiando a Torre Beretti la scena del treno de “Il Ragazzo di Campagna” (sperando che questa volta vada meglio dell’ultima). Noi invece vogliamo fare gli auguri a Renato Pozzetto, che oggi compie 83 anni, rispolverando i versi (sublimi) di uno dei suoi (tanti) capolavori. Quante volte abbiamo sentito la frase “Milano? Bella, però non avete il mare”. Ci pensò Renato, insieme Cochi naturalmente, nel 1973 a spiegare come stavano le cose in realtà e di chi fosse la colpa. “Il mare l’abbiamo avuto anche a noi a Milano. Tutto cosparso del suo bel ondeggìo che esso c’ha dentro. Esso andava da Porta Lodovica fino in via Farini. Via Torino tutto uno scoglio. C’è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi, hanno spaccato su tutto. C’è rimasto l’idroscalo che c’è ancora la gente abbronzata adesso”. E non fa niente se il pesce in via Spadari non c’è più (s’è spostato qualche metro più in là), con un po’ di fantasia, dagli scogli di via Torino si fanno ancora i tuffi.