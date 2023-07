Renato Pozzetto, i fan preparano il regalo di compleanno per il Ragazzo di campagna

Torre Beretti, 13 luglio 2023 – Il lunedì di Pasquetta il raduno dei fan de Il ragazzo di campagna era saltato tra le polemiche a causa di un maltempo che poi non si è abbattuto sulla provincia di Pavia. Ora i fan ci riprovano e omaggiano Renato Pozzetto nel giorno del suo 83° compleanno che ricorre domani, 14 luglio. Sedie sotto il braccio, il “regalo” sarà assistere al passaggio del treno come facevano i contadini nel celebre film di Castellano e Pipolo “Il ragazzo di campagna” che è stato girato proprio nelle campagne tra il Pavese e la Lomellina. Il ritrovo è previsto al bar Glas di Torre Beretti attorno alle 18,30 poi tutti coloro che lo vorranno potranno spostarsi con la loro sedia nei campi che costeggiano la ferrovia e assistere al passaggio del convoglio della Alessandria-Pavia perché “il treno è sempre il treno” Era già accaduto nel 2020, quando in occasione dell’80° compleanno dell’attore che vestiva i panni di Artemio amato da tanti lomellini, molti fan spontaneamente avevano preso una sedia e riproposto la celebre scena del film che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 40 anni. Ora quella che è stata definita la “bischerata torrese” torna ma è stata organizzata, non c’è più l’improvvisazione della prima volta.