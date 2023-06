Ma la movida?

Sembra una contraddizione in termini, il "divertimento misurato", ma è ormai una necessità per residenti esasperati, amministrazioni tartassate dagli esposti di comitati di cittadini, locali in bilico tra l’esigenza di "gestire" i clienti senza accendere la "miccia" del vicinato insonne per il baccano. Tanto più ora che, come previsto dalla Cassazione, i Comuni possono essere chiamati a risarcire le notti in bianco dei residenti.

A rimettere ordine nella malamovida milanese ci pensa Palazzo Marino con un regolamento ad hoc, approvato in giunta ma che deve passare al vaglio del Consiglio comunale. Mappatura della città e organismo di presidio per le aree più frequentate saranno alla base di future ordinanze e misure restrittive, dettate dagli “indici di criticità” delle varie aree. Intanto ne sono state individuate ben 15, considerate "rosse" e per le quali l'amministrazione potrebbe contingentare nuove aperture: Duomo-Arco della Pace, Ticinese, Darsena, Navigli, Tortona, Nolo, Corso Como-Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Isola, Lazzaretto, Melzo, Sarpi e Bicocca.

L'annunciato giro di vite arriverà nell’estate 2024, ma già dai prossimi mesi i drink potrebbero essere decisamente più salati per chi non rispetterà le regole.