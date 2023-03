Pummarola e Rivoluzione

Nico Acampora non si ferma più. Tra un paio di settimane, il 2 aprile precisamente, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, aprirà PizzAut2 a Monza. E a tagliare il nastro ci sarà nientemeno che il Presidente della Repubblica. Un Capo di Stato che inaugura una pizzeria, e dove si è mai visto?

In effetti da nessuna parte. Però PizzAut non è una pizzeria. È una rivoluzione. Che ha dichiarato guerra a pregiudizi, diffidenza, disillusione, fatalismo. E l’apertura del secondo locale significa che la rivoluzione sta vincendo. L’annuncio di Mattarella è arrivato ieri, curiosamente vicino al 19 marzo, giorno in cui, nel 1955, nacque Pino Daniele (avrebbe compiuto 68 anni). Tra le tantissime cose che l’artista napoletano ha scritto, c’è anche un inno involontario per i locali di Acampora: “Fatte ‘na pizza c’a pummarola ‘ncoppa / Vedrai che il mondo poi ti sorriderà”.