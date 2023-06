Aloha o adiòs?

Gonnellini e ukulele, pare, non sono di uso comune. Sole, spiagge e ospitalità, invece, non mancano. Ma al momento sono interdette a molti dei villeggianti che vogliano godersi una giornata nella Honolulu del Lario. È il nomignolo profumato di grandeur con cui è nota Oliveto, centro di poco più di 1.200 abitanti, affacciato su quel ramo del lago che volge a mezzogiorno. Da aprile, causa chiusura per frana di una strada provinciale, una delle strade di accesso al paese è interrotta. Gli operatori turistici, che hanno osservato una diminuzione del 30% negli arrivi, sono legittimamente preoccupati e irritati. A buon diritto. Pensate, del resto, se le Hawaii dovessero perdere la metà delle rotte aeree che portano sulle isole...