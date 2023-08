Copritevi bene. Anzi, no

Al riparo dalle intemperie, ma esposta al rigore delle forze dell’ordine. Così si può dire fosse la vettura di un automobilista di Magnago in vacanza a Lignano Sabbiadoro, parcheggiata in strada e coperta con un telo, a protezione dal maltempo e dalla polvere. In questo modo, però, la targa era “invisibile”. Gli inflessibili vigili della località marittima friulana, vista l’auto e non vista l’insegna di riconoscimento, hanno staccato una multa da 29 euro. Forse infilata sotto il panno che avvolgeva la carrozzeria. E così, levata la coperta, al povero turista è toccata la brutta scoperta.