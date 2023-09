L’invasione dei milanesi

Nuove frontiere del lavoro. In un mondo in cui il “9 to 5” sembra una scelta sempre più residuale, si avanzano formule originali di gestione dei tempi del proprio impiego. Lo smart working è ormai realtà consolidata. Destinata, forse, a essere insidiata da un modello ancora differente. Se n’è parlato in un convegno dedicato al terzo valico, l’infrastruttura che porterà l’alta velocità fra Genova e Milano. Città che diventeranno distanti un’ora di treno. Si potrà lavorare a Milano e abitare al mare. Un sogno. Bisogna solo vedere cosa ne penseranno i liguri, che potrebbero ritrovarsi i milanesi “a casa” 365 giorni l’anno e non solo nei week-end o durante i mesi estivi