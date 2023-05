Canone inverso

Il post di Alessandro sui social non era piaciuto al padrone di casa che, difatti, gli ha chiesto subito indietro le chiavi di casa. Prima della scadenza del contratto. Eppure poteva essere il ragazzo ad arrabbiarsi e a dire addio, dopo aver pagato 620 euro al mese (spese escluse) per un loculo in verticale da 9 metri quadri in Porta Venezia. Perché? Come nel caso dei ragazzi accampati in tenda davanti al Politecnico, il suo era stato solo l’ultimo grido di allarme di chi viene a studiare a Milano, contro il caro affitti. Che poi i ragazzi comunichino sui social, con il risultato di rendere virali i loro messaggi, lo sanno anche i sassi. Di qui la domanda: perché mandare via il ragazzo? Avesse mentito, bastava una querela. Ma ha solo raccontato i fattiì. E a questo punto, se una persona decide di affittare uno spazio del genere a un prezzo non proprio di mercato (ne ha facoltà, in tutta evidenza), poi non si arrabbi con chi lo racconta. A consolazione del ragazzo, e di chi ne aveva preso a cuore le sorti, va detto che Alessandro ha trovato un appartamento più spazioso e più economico, come racconta lui stesso in un’intervista al Giorno. Ma resta un po’ lo sgomento e una domanda al titolare dei nove metri quadri: che senso ha?