In coma etico

E’ la classica scusa puerile che si utilizza con gli amici nella stagione delle prime sbornie: “Strano, perché di solito l’alcol lo reggo bene”. Quante volte lo si è sentito dire il giorno dopo una sbronza devastante? Parole buone a strappare un sorriso di compatimento. Pronunciate però da una madre per giustificare la figlia 16enne collassata in un pronto soccorso risultano più indigeste dei cocktail buttati giù dalla ragazzina in coma etilico. “Eppure, mia figlia di solito lo regge bene...”. Diamo il beneficio del dubbio: forse in preda allo spavento la madre si è spiegata male, intendendo dire che la figliuola è abituata (e già qui ci sarebbe da riflettere) a bere responsabilmente. In caso contrario, l’unica speranza è che anche la donna in quel momento non fosse esattamente sobria...