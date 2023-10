Adesso sei libero, professore

A quasi 93 anni, dopo una vita spesa per gli altri, Carlo Gilardi – “il professore” – desiderava e meritava solo una cosa: lasciare questo mondo in casa sua. Con lui e per lui l’hanno sperato in tutta Italia migliaia di persone che, da ottobre 2020, hanno chiesto a gran voce la fine del ricovero coatto in una rsa per allontanarlo da chi invece di prendersene cura lo stava spogliando degli averi e della dignità. Non ha fatto in tempo, il professore gentile di Airuno, a rivedere la sua casa: è morto in un hospice. Un finale davvero amaro per un uomo che meritava la luce e ha vissuto suo malgrado gli ultimi anni al buio della meschinità di chi vedeva in lui solo un bancomat vivente. Adesso sei davvero libero, professore.