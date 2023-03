Gigi Lamera a CityLife

Dieci anni senza Enzo Jannacci. Lo Zelig sull’orlo della bancarotta. Pezzi di città che non ci sono più o che rischiano di sparire. I tempi cambiano, soprattutto a Milano dove si corre più veloce che nel resto d’Italia. Ogni tanto, però, fermarsi un momento a crogiolarsi nella nostalgia non è poi così male. Apprezzare e coltivare le proprie radici è un segno di forza e non di debolezza. Tra i grattacieli di CityLife e la nuova Darsena, tra lo Human Technopole e i grandi progetti con vista Olimpiadi invernali, ci piace ricordare Gigi Lamera che prendeva il treno dietro a Baggio, il barbun in scarp de tennis che non era mai salito su una macchina, l’ingenuo innamorato che vösava a Rogoredo, il palo della banda dell’Ortica che non ci vedeva e non ci sentiva. Personaggi epici, spaccato di una città che evolve ma non dimentica.