Pessimismo cosmico

La nonna di un mio caro amico era solita commentare sventure e accadimenti delle vite altrui con una frase che suonava quasi come un rimprovero. Un escursionista si rompeva la gamba in montagna: “Ma non poteva restare a casa?”. Un amico veniva derubato del portafoglio in vacanza: “Ma non poteva restare a casa?”. Marito e moglie si lasciavano durante il viaggio di nozze: “Ma non potevano restare a casa?”. La frase torna in mente a vedere le previsioni per il prossimo week-end: in molte regioni del centro si annunciano temporali e grandinate, che andranno a incupire un quadro già segnato dalle lunghe code vaticinate da Anas sulle autostrade dirette alle località di mare. Se siete in procinto di mettervi in viaggio, quindi, date un buon occhio a meteo e carte con itinerari alternativi. Giusto per non trovarvi a dire, alla fine di una giornata da odissea nella giungla d’asfalto, “ma non potevamo restare a casa?”.