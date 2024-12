La solidarietà viaggia anche sul bus

C’è un bus a Milano che non è come tutti gli altri. Si tratta del “Bus degli Angeli”. Questo speciale mezzo attraversa ogni sera le strade delle città per portare sollievo e aiuto a chi ha più bisogno. L’iniziativa di Atm in collaborazione con i City Angels torna anche quest’anno (è stata lanciata 15 anni fa) e grazie a un autobus appositamente equipaggiato con servizi di prima accoglienza permette di portare pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata ai bisognosi.

Un aiuto e un punto di riferimento importante in una città dove cresce l’allarme per le nuove povertà. Basti pensare al tema del cosiddetto “lavoro povero”. Nella metropoli sempre in crescita e in espansione non si trovano in difficoltà solo coloro che non hanno impiego: dati Caritas alla mano, è in costante aumento anche il numero di coloro che – pur avendo un’occupazione – non riescono ad arrivare a fine mese.