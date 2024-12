Torna il Bus degli Angeli: perché il mezzo che attraversa la notte di Milano è davvero speciale

Milano – 16 dicembre 2024 – Da oggi il Bus degli Angeli, l’iniziativa di Atm in collaborazione con i City Angels per aiutare chi ha più bisogno, torna a percorrere le strade di Milano. Il bus speciale è in servizio tutte le sere dal lunedì al venerdì, dalle 21 a mezzanotte, per quattro mesi fino al 14 marzo 2025, portando pasti caldi, bevande, coperte, indumenti e assistenza qualificata ai bisognosi.

Il Bus degli Angeli, un 12 metri dalla livrea bianca personalizzata, è stato riadattato dai tecnici dell’officina Atm di viale Molise. Equipaggiato con servizi di prima accoglienza, è attrezzato con le classiche sedute, con tavolini su misura e armadietti per coperte e vestiti. È dotato inoltre di una zona comfort, con scaldavivande e attrezzature per accogliere e assistere i più bisognosi. Un’iniziativa che Atm rinnova ogni anno da quasi 15 anni per promuovere un ambiente sempre più inclusivo e contribuire a sensibilizzare tutta la comunità sui temi dell’accoglienza e della sostenibilità sociale.

LE TAPPE DEL BUS DEGLI ANGELI

Il servizio raggiunge le zone della città dove maggiore è la necessità di prestare assistenza.

Lunedì: via Corridoni, Piazza San Pietro in Gessate, via Santa Sofia, P.zza XXIV Maggio, via Boeri

Martedì: Porta Genova, Piazza Napoli e Piazzale Brescia

Mercoledì e giovedì: Piazza San Babila e Piazza Duomo

Venerdì: Piazzale Cadorna, via Monte Falterona, Piazza Napoli, Piazzale Brescia, Piazzale Lotto, Lampugnano