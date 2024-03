Per la serie "Cos’è il genio?”, da Milano arriva una storia che meriterebbe di essere il soggetto della sceneggiatura di un film. Un uomo di 60 anni ha provato a entrare a San Vittore per assistere a un’udienza spacciandosi per magistrato. Non solo ci ha provato, ci è pure riuscito. Ed ecco “fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione” (Amici miei docet). Fantasia: ma a chi verrebbe in mente di presentarsi come pm all’ingresso di un carcere? Al genio. Intuizione: scrivere sulla carta d’identità professione”magistrato”. Geniale. Decisione e velocità d’esecuzione: presentarsi ai secondini dicendo di aver dimenticato il tesserino di riconoscimento. Un mito.

Sfortunatamente per lui il vero pm l’ha poi smascherato e l’impostore si è guadagnato il carcere invece dei servizi sociali. Ma il suo tentativo creativo rimarrà a lungo negli annali.