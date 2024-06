Ci lamentiamo della qualità dell’aria. Ci lamentiamo del traffico. Siamo i primi a fantasticare su un’ipotetica città sostenibile, con trasporti pubblici efficienti e solo mezzi green per le strade. Poi però, come spesso accade, i sogni si infrangono contro la realtà. La triste verità è che a Milano muoversi con biciclette o monopattini equivale a scommettere ogni giorno sulla propria vita.

Lo dimostrano i tre gravi incidenti occorsi a ciclisti negli ultimi tre giorni: il primo in via Melchiorre Gioia (un rider è stato travolto sulla ciclabile), il secondo, mortale, a Ponte Lambro e infine il terzo in viale Corsica, dove un 89enne in bici è stato travolto da una moto e ora lotta tra la vita e la morte. Tre incidenti da lunedì a mercoledì, la media è semplice: uno al giorno.

Se davvero Milano pensa di poter raggiungere le zero emissioni entro il 2030 (questo prevede il “Climate City Contract” sottoscritto da Palazzo Marino lo scorso 5 maggio) la mobilità andrà (quasi) completamente reinventata. Perché, al momento, spostarsi in bicicletta o in monopattino a queste condizioni non può essere una reale alternativa. Prendendo spunto da un famoso proverbio: tra il dire e il fare c’è un mare di ciclisti travolti.