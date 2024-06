Milano, rider investito sulla pista ciclabile in via Melchiorre Gioia: è grave

Milano – Grave incidente domenica sera in via Melchiorre Gioia. Secondo le prime informazioni, un rider pakistano di 24 anni della società di consegne a domicilio Deliveroo è stato investito alle 20.15 da un'auto sulla pista ciclabile all'incrocio con viale della Liberazione: il ciclista è stato sbalzato sul parabrezza e poi sull'asfalto; soccorso dai sanitari di Areu, è stato trasportato al Niguarda in condizioni ritenute molto gravi.

Il punto della ciclabile tra Melchiorre Gioia e viale della Liberazione dove il ciclista è stato investito

La dinamica

Stando ai rilievi degli agenti del Radiomobile della polizia locale, l'auto che ha investito il ciclofattorino proveniva dal tunnel che collega la stazione Garibaldi a via Gioia ed era diretto in via della Liberazione. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112. I ghisa dovranno capire chi sia passato con il rosso: un aiuto potrebbe arrivare da eventuali testimoni e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il precedente

Tre mesi fa, allo stesso incrocio aveva perso la vita il tecnico federale di sollevamento pesi Alessandro Brunelli: un furgone aveva svoltato a sinistra da viale della Liberazione per immettersi in via Gioia, tagliando la strada alla moto del quarantottenne che arrivava dal tunnel di Porta Nuova. In quel caso, era stata determinante la dash cam di un taxi, che aveva ripreso la scena e la svolta a sinistra non consentita in quel punto.